МО Армении призывает Азербайджан воздерживаться от распространения дезинформации о ситуации на границе
Министерство обороны Азербайджана, продолжая свою политику регулярного дезинформирования по приграничной обстановке, сообщило, что вечером 23 февраля подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским военным позициям, расположенным в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Республики Армения.
Министерство обороны РА вновь призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от распространения заведомо ложной информации о приграничной ситуации.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения.
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