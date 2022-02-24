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МО Армении призывает Азербайджан воздерживаться от распространения дезинформации о ситуации на границе

МО Армении призывает Азербайджан воздерживаться от распространения дезинформации о ситуации на границе

Министерство обороны Азербайджана, продолжая свою политику регулярного дезинформирования по приграничной обстановке, сообщило, что вечером 23 февраля подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским военным позициям, расположенным в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Республики Армения.

Министерство обороны РА вновь призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от распространения заведомо ложной информации о приграничной ситуации.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения.


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