Украина обратилась за помощью к стратегическому союзнику Турции

Посольство Украины в Турции призвало Анкару оказать помощь в случае военной операции со стороны России. Как передает «Арменпресс», об этом посольство сообщило на своей странице в Twitter.

«Российская Федерация начала войну против Украины. Бомбят мирные украинские города. Мы призываем нашего стратегического союзника Турцию и дружественный турецкий народ помочь нам в эти трудные времена», - говорится в обращении.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором сообщил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и немедленных действий. Народные республики Донбасса обратились к России. Я принял решение о проведении в связи с этим специальной военной операции», - заявил Путин в телеобращении к гражданам России.

Он добавил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Россия будет добиваться «демилитаризации и денацификации» Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на территории всей страны.