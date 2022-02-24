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Европейские индексы - 23-02-22

Европейские индексы - 23-02-22

МОСКВА, 24 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.42% и составил 14631.36 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.10% и составил 6780.67 пункта, британский FTSE вырос на 0.05% и составил 7498.18 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1226.69 пункта.


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