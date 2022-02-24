Цены на цветные металлы - 23-02-22

ЛОНДОН, 24 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.27% и составила 3290.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.14% и составила 9965.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.71% и составила 2342.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.09% и составила 24600.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.11% и составила 44450.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.03% и составила 3604.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 73290.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.