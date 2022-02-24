Путин выбрал путь преднамеренной войны, которая приведет к трагическим человеческим потерям: Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин выбрал путь преднамеренной войны, которая «приведет к трагическим человеческим потерям и лишениям».

«Молитвы людей всего мира сегодня обращены к народу Украины, страдающему в результате развязанного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к трагическим человеческим потерям и к лишениям. Только Россия несет ответственность за гибель людей и разрушения, которые повлекут за собой это нападение. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом», - говорится в заявлении Байдена, размещенном на официальном сайте Белого дома.

Президент США объявил, что встретится с партнерами по G7, после чего 24 февраля выступит перед американцами и объявит о дальнейших шагах союзников США против России.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором сообщил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и немедленных действий. Донбасские народные республики обратились к России. Я принял решение о проведении в связи с этим специальной военной операции», - заявил Путин в телеобращении к гражданам России.

Он добавил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Россия будет добиваться «демилитаризации и денацификации» Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на территории всей страны.