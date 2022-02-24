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Зеленский объявил военное положение на всей территории Украины

Зеленский объявил военное положение на всей территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на территории всей страны. Как передает «Арменпресс», об этом он сообщении на Telegram-канале.

«Мы вводим военное положение на территории всей страны». Зеленский заявил, что системы безопасности и обороны Украины введены в готовность. «Без паники, мы сильные, мы победим», - заявил Зеленский гражданам Украины.

Он сообщил, что уже говорил с президентом США Джо Байденом и Америка предоставит Украине международную помощь.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором сообщил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и немедленных действий. Донбасские народные республики обратились к России. Я принял решение о проведении в связи с этим специальной военной операции», - заявил Путин в телеобращении к гражданам России.

Он добавил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Россия будет добиваться «демилитаризации и денацификации» Украины.
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