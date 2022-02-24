Зеленский объявил военное положение на всей территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на территории всей страны. Как передает «Арменпресс», об этом он сообщении на Telegram-канале.

«Мы вводим военное положение на территории всей страны». Зеленский заявил, что системы безопасности и обороны Украины введены в готовность. «Без паники, мы сильные, мы победим», - заявил Зеленский гражданам Украины.

Он сообщил, что уже говорил с президентом США Джо Байденом и Америка предоставит Украине международную помощь.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором сообщил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и немедленных действий. Донбасские народные республики обратились к России. Я принял решение о проведении в связи с этим специальной военной операции», - заявил Путин в телеобращении к гражданам России.

Он добавил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Россия будет добиваться «демилитаризации и денацификации» Украины.