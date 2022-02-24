Украина ограничила полеты гражданской авиации в своем воздушном пространстве

Украина, из-за потенциальной угрозы, ограничила полеты гражданской авиации в своем воздушном пространстве. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила международная система информирования авиа экипажей NOTAM.

«Полеты гражданских самолетов в районах Киева, Днепра, Львова, Одессы и Симферополя ограничены в связи с потенциальной угрозой для гражданской авиации», - говорится в сообщении.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором сообщил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и немедленных действий. Донбасские народные республики обратились к России. Я принял решение о проведении в связи с этим специальной военной операции», - заявил Путин в телеобращении к гражданам России.

Он добавил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Россия будет добиваться «демилитаризации и денацификации» Украины.