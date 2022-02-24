Совет национальной безопасности и обороны Украины созовет заседание по введению в стране военного положения

Совет национальной безопасности и обороны Украины созовет экстренное заседание для объявления в стране военного положения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил телеканал «Рада» со ссылкой на заявление секретаря совета Алексея Данилова.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором сообщил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и немедленных действий. Донбасские народные республики обратились к России. Я принял решение о проведении в связи с этим специальной военной операции», - заявил Путин в телеобращении к гражданам России.

Он добавил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Россия будет добиваться «демилитаризации и денацификации» Украины.