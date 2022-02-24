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Владимир Путин принял решение о проведении в Донбассе спецоперации

Владимир Путин принял решение о проведении в Донбассе спецоперации

Президент России Владимир Путин объявил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «РИА Новости».

Владимир Путин сообщил, что Народные республики Донбасса обратились за помощью. «В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции», - заявил Путин

Он добавил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Россия будет добиваться демилитаризации Украины.
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