Владимир Путин принял решение о проведении в Донбассе спецоперации

Президент России Владимир Путин объявил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «РИА Новости».

Владимир Путин сообщил, что Народные республики Донбасса обратились за помощью. «В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции», - заявил Путин

Он добавил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Россия будет добиваться демилитаризации Украины.