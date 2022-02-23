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Голубая мечеть - символ иранского искусства: реакция посольства ИРИ на заявления азербайджанских депутатов

Голубая мечеть - символ иранского искусства: реакция посольства ИРИ на заявления азербайджанских депутатов

Посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения ответило азербайджанским депутатам, которые посетили Голубую мечеть в Ереване и назвали иранский архитектурный памятник «азербайджанским».

Как сообщает Арменпресс, посольство на армянском, персидском и английском языках опубликовало на своей странице в Twitter фото исторических надписей мечети, выполненных на персидском языке. 

«Символ иранского искусства, Голубая мечеть, в течение последних трех десятилетий действовала как место поклонения мусульман, проживающих в Армении, а также как туристическая достопримечательность», — говорится в записи посольства на английском языке.

А в записи на армянском языке говорится: «Те, кто интересуется историей, прекрасно понимают высокую культурную ценность и самобытность архитектуры Голубой мечети, имеющей персидские надписи, которым более двухсот лет. Большое счастье, что эти исторические надписи сохранились».

Во всех постах посольство отметило страницы посольства Ирана в Азербайджане, а также страницу ЮНЕСКО.

До появления записей посольства Ирана в Twitter, Арменпресс направил в посольство запрос относительно попытки посетивших Армению для участия в заседаниях ПА «Евронест» азербайджанских депутатов представить иранскую мечеть азербайджанской. Как только мы получим ответ на запрос, представим его нашим читателям.


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