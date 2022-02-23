Голубая мечеть - символ иранского искусства: реакция посольства ИРИ на заявления азербайджанских депутатов

Посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения ответило азербайджанским депутатам, которые посетили Голубую мечеть в Ереване и назвали иранский архитектурный памятник «азербайджанским».

Как сообщает Арменпресс, посольство на армянском, персидском и английском языках опубликовало на своей странице в Twitter фото исторических надписей мечети, выполненных на персидском языке.

«Символ иранского искусства, Голубая мечеть, в течение последних трех десятилетий действовала как место поклонения мусульман, проживающих в Армении, а также как туристическая достопримечательность», — говорится в записи посольства на английском языке.

The Blue Mosque, a symbol of Iranian art, has been active again in the last 3 decades as the praying and congregation place of Muslims residing in Armenia and a touristic attraction. A great pleasure that its centuries-old Persian epigraphy has been preserved! Who can read them? pic.twitter.com/CNM9eBZG6O — IRI Embassy, Armenia (@iraninyerevan) February 23, 2022

Պատմությամբ հետաքրքրվողները շատ լավ ընկալում են ավելի քան երկու հարյուրամյա վաղեմությամբ պարսկական արձանագրություններ ունեցող Կապույտ մզկիթի ճարտարապետության բարձր մշակութային արժեքը և ինքնությունը:

Մեծ բարեբախտություն է, որ այս պատմական արձանագրությունները պահպանվել են։ pic.twitter.com/jlVcZhpN1g — IRI Embassy, Armenia (@iraninyerevan) February 23, 2022

А в записи на армянском языке говорится: «Те, кто интересуется историей, прекрасно понимают высокую культурную ценность и самобытность архитектуры Голубой мечети, имеющей персидские надписи, которым более двухсот лет. Большое счастье, что эти исторические надписи сохранились».

Во всех постах посольство отметило страницы посольства Ирана в Азербайджане, а также страницу ЮНЕСКО.

До появления записей посольства Ирана в Twitter, Арменпресс направил в посольство запрос относительно попытки посетивших Армению для участия в заседаниях ПА «Евронест» азербайджанских депутатов представить иранскую мечеть азербайджанской. Как только мы получим ответ на запрос, представим его нашим читателям.