Голубая мечеть - символ иранского искусства: реакция посольства ИРИ на заявления азербайджанских депутатов

Посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения ответило азербайджанским депутатам, которые посетили Голубую мечеть в Ереване и назвали иранский архитектурный памятник «азербайджанским».

Как сообщает Арменпресс, посольство на армянском, персидском и английском языках опубликовало на своей странице в Twitter фото исторических надписей мечети, выполненных на персидском языке.

«Символ иранского искусства, Голубая мечеть, в течение последних трех десятилетий действовала как место поклонения мусульман, проживающих в Армении, а также как туристическая достопримечательность», — говорится в записи посольства на английском языке.

The Blue Mosque, a symbol of Iranian art, has been active again in the last 3 decades as the praying and congregation place of Muslims residing in Armenia and a touristic attraction. A great pleasure that its centuries-old Persian epigraphy has been preserved! Who can read them? pic.twitter.com/CNM9eBZG6O