Декларация Москвы и Баку может помочь реализации трехсторонних заявлений: МИД Армении

Подписание декларации о союзническом взаимодействии между Москвой и Баку может создать дополнительные возможности для реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, такое мнение в среду выразил в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Мы надеемся, что подписанная декларация между Россией и Азербайджаном создаст дополнительные возможности для реализации пунктов заявлений, подписанных лидерами Армении, России и Азербайджана, и поспособствует всеобъемлющему урегулированию карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ", - сказал Унанян.

Он добавил, что союзнические отношения Армении с Россией основаны на многовековой дружбе народов двух стран. "Наше сотрудничество не обусловлено отношениями с другими странами, если другие стороны не развивают их в ущерб союзу Армении и России", - пояснил он.

Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана подписана президентами двух стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым во вторник по итогам переговоров в Кремле.