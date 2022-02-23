Католикос Великого Дома Киликийского Арам I заразился COVID-19
Католикос Великого Дома Киликийского Арам I отменил предстоящие встречи из-за заражения коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице Cilicia TV в социальной сети Facebook.
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