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Католикос Великого Дома Киликийского Арам I заразился COVID-19

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I заразился COVID-19

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I отменил предстоящие встречи из-за заражения коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице Cilicia TV в социальной сети Facebook.


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