Сообщение о минировании Рады оказалось ложным

Сообщение о минировании здания Верховной рады, поступившее в среду во второй половине дня, оказалось ложным. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил парламентский телеканал "Рада".

"Сообщение о минировании здания парламента оказалось фейковым", - отмечается в сюжете.

Информация о минировании поступила около 15:00 . Эвакуация из парламента не проводилась.

Сейчас в Раде планируется внеочередное заседание, в ходе которого депутаты должны проголосовать за введение чрезвычайного положения. Точное время заседания до сих пор неизвестно.