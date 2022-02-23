Сообщение о минировании Рады оказалось ложным
20:41, 23 Февраль, 2022
Сообщение о минировании здания Верховной рады, поступившее в среду во второй половине дня, оказалось ложным. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил парламентский телеканал "Рада".
"Сообщение о минировании здания парламента оказалось фейковым", - отмечается в сюжете.
Информация о минировании поступила около 15:00 . Эвакуация из парламента не проводилась.
Сейчас в Раде планируется внеочередное заседание, в ходе которого депутаты должны проголосовать за введение чрезвычайного положения. Точное время заседания до сих пор неизвестно.
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