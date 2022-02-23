Киев не планирует обзаводиться ядерным оружием: Кулеба

Украина не имеет планов вновь обзаводиться ядерным оружием, от которого отказалась в 1994 году. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"В 1994 году мы денуклеаризировали третий по величине ядерный арсенал в мире. У нас нет планов вновь обзаводиться ядерным оружием. Сегодня мы ждем, что мир выполнит встречные обязательства и обеспечит нашу безопасность перед лицом угрозы исторического уровня действиями, соответствующими по масштабу и решительности", - сказал Кулеба на заседании Генассамблеи ООН, посвященном украинскому кризису.