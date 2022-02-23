На сайты госорганов Украины осуществили новую DDoS-атаку

Сайты органов государственной власти Украины подверглись новой DDoS-атаке. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Приблизительно с 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к веб-сайтам Верховной рады (уже работает), Кабинета министров и МИД. Это (частичное возобновление работы - прим. ТАСС) связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Портал и мобильное приложение "Дия" ("Действие") успешно преодолевает текущую атаку и продолжает работать стабильно", - отметил он в Telegram-канале.

В среду также отмечались перебои в работе сайтов министерств обороны и внутренних дел Украины, Службы безопасности и ряда других госорганов. При этом сайт президента работает в обычном режиме.

В прошлый раз DDоS-атака на правительственные сайты и банковский сектор, которую назвали самой масштабной в истории страны, имела место 15 февраля. Тогда кибератаке подверглись государственные Приватбанк и Ощадбанк, а также сайты министерства обороны, вооруженных сил. Позже Федоров заявил, что "начальный вектор DDoS-атаки исходил из РФ и КНР". Перед этим мощная кибератака на Украине произошла в ночь на 14 января, ее целью стал ряд украинских правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно и приложение госуслуг "Дия", после чего Служба безопасности Украины сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку. В спецслужбе утверждали, что на главных страницах взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных не произошло.