МИД Финляндии заявил, что временно переносит посольство из Киева во Львов

Сотрудники финского посольства в Киеве временно переедут во Львов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает в среду внешнеполитическое ведомство Финляндии.

"Во вторник, 22 февраля, министерство иностранных дел на основе общей оценки ситуации с безопасностью приняло решение о временном переезде из Киева во Львов должностных лиц из посольства в Киеве", - говорится в сообщении.

Финляндия ранее сократила количество прикомандированных чиновников, временно работающих в Киеве.

Уточняется, что сотрудники посольства из числа украинского персонала будут продолжать работать в Киеве по мере необходимости, но "им предложили переехать из города".

Посольство Финляндии на Украине продолжает работать в особых условиях, обслуживание клиентов ограничено и может быть организовано только по предварительной записи, уточняет МИД.