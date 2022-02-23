Генсек ООН призвал к перемирию на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к установлению перемирия на Украине.

"Пришло время установить прекращение огня и вернуться на путь диалога и переговоров для спасения населения Украины", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал он в среду, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по теме "временно оккупированных украинских территорий".

"Мое содействие в посредничестве остается доступным. Мы не можем и не будем успокаиваться в поиске мирного решения", - добавил Гутерриш.

По его словам, признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик не соответствует принципам Устава ООН. "Решение России признать так называемую независимость Донецка и Луганска является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не соответствует Уставу ООН", - сказал генсек ООН.