Эрдоган заявил Путину, что Турция не признает решение РФ признать ДНР и ЛНР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Анкара не признает решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

"Президент Эрдоган отметил, что Турция не признает шагов, противоречащих суверенитету и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция, а результатов необходимо добиваться на основании минских соглашений", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сообщили в канцелярии турецкого президента.

По словам Эрдогана, обострение ситуации, включая военный конфликт, на Украине никому не выгодно.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что обострение ситуации, особенно военный конфликт, никому не принесет пользы. Он отметил, что Турция выступает за продолжение дипломатических контактов и готова внести свой вклад для снижения напряженности и поддержания мира", - сообщили в канцелярии.