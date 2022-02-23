В Раде предложили исключить Россию из ООН и ОБСЕ

Проект постановления об обращении к Генеральной ассамблее ООН об исключении России из состава организации зарегистрирован в Верховной раде Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в среду на сайте украинского парламента.

На сайте украинского парламента также зарегистрирован проект постановления об обращении Верховной рады Украины к ОБСЕ с призывом исключить из состава организации Россию.

Документы зарегистрированы в секретариате украинского парламента. Их автором значится внефракционный депутат Оксана Савчук. Тексты документов не обнародованы.