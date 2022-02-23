Глава МИД Армении принял сопредседателя Комитета межпарламентского сотрудничества Армения-ЕС 

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял сопредседателя Комитета межпарламентского сотрудничества Армения-ЕС Марину Кальюранд и члена комитета Маркету Грегорову.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны подчеркнули важность укрепления партнерства Армения-ЕС на основе взаимных ценностей, в частности, демократии, верховенства закона, защиты прав человека, а также продвижения сотрудничества в рамках программы «Восточное партнерство». Марина Кальюранд высоко оценила осуществляемые в Армении демократические реформы, отметив, что Европарламент и европейские институты полностью поддерживают их.

Министр Мирзоян подчеркнул важность принципиальной позиции Европарламента по вопросам, имеющим первостепенное значение для армянской стороны, что отражено в соответствующих резолюциях и докладах.

В ходе встречи собеседники также коснулись ряда вопросов региональной и международной повестки дня.

Министр иностранных дел Армении представил ситуацию, сложившуюся вследствие 44-дневной войны, а также вторжения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении.

Арарат Мирзоян и Марина Кальюранд подчеркнули, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В контексте неотложных гуманитарных вопросов была подчеркнута необходимость немедленной репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане.

Министр иностранных дел представил текущие развития, связанные с процессом нормализации отношений между Арменией и Турцией.