Архиепископ Машалян и спецпредставитель Турции обсудили нормализацию армяно- турецких отношений

Специальный представитель Турции по нормализации армяно-турецких отношений Сердар Кылыч 23 февраля посетил патриарха Константинопольской епархии Армянской Апостольской церкви Саака Машаляна. Как сообщает Арменпресс, на встрече присутствовалա также начальник отдела Кавказа и Центральной Азии МИД Турции Айше Узер.

Сердар Кылыч выразил удовлетворение первой встречей со спецпредставителем Армении Рубеном Рубиняном и выразил надежду, что, по мнению двух стран, должна быть подготовлена почва для взаимовыгодных шагов для позитивного развития событий.

Патриарх Машалян выразил радость в связи с визитом турецкого дипломата и пожелал успешных результатов дипломатической миссии Сердара Кылыча.

Он подчеркнул, что выступает за нормализацию турецко-армянских отношений, и выразил уверенность, что добрососедские отношения не ограничатся двумя странами и городами, а создадут атмосферу мира и спокойствия во всем регионе, открыв двери для экономического, социального и культурного развития.