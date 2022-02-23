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Премьер-министр с рабочим визитом посетит Казахстан

Премьер-министр с рабочим визитом посетит Казахстан

Премьер-министр Никол Пашинян 24-25 февраля с рабочим визитом посетит Республику Казахстан.

Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Республики Армения в Нур-Султане примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
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