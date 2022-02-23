Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-02-22

ЕРЕВАН, 23 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 февраля, курс доллара США вырос на 0.35 драмa и составил 478.78 драм. Курс евро вырос на 1.78 драмa и составил 543.46 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 6.03 драм. Курс британского фунта вырос на 1.43 драмa и составил 651.19 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 108.29 драмa и составила 29248.49 драм. Цена серебра выросла на 4.50 драмa и составила 369.59 драм. Цена платины выросла на 150.67 драмa и составила 16732.34 драм.