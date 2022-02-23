Азиатские индексы - 23-02-22

ТОКИО, 23 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 26449.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1881.08 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.93% и составил 3489.15 пункта, а HANG SENG вырос на 0.60% и составил 23660.28 пункта.