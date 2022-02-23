Комитет межпарламентского сотрудничества Армения-ЕС - важная платформа для демократической повестки Армении: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня сопредседателя Комитета межпарламентского сотрудничества Армения-ЕС Марину Кальюранд и члена комитета Маркету Грегорову.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит в нашу страну представителей Комитета парламентского сотрудничества Армения-ЕС и отметил важность межпарламентского сотрудничества. “ Армения придает важность сближению сотрудничества с Европейским союзом в различных форматах, и эта платформа является важным форматом для продвижения демократической повестки Армении ”, - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр поблагодарил госпожу Кальюранд за благоприятные для армянской стороны заявления в Европарламенте после войны 2020 года, в том числе по вопросу возвращения армянских военнопленных.

Поблагодарив премьер-министра за прием, Марина Кальюранд подчеркнула, что Армения является важным партнером программы “Восточное партнерство”, и ЕС поддерживает нашу страну в реализации повестки реформ и развитии демократии. Она назвала эффективным сотрудничество с армянским сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества Армения-ЕС Арманом Егояном и отметила, что продолжит активную работу для развития отношений Армения-ЕС.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Премьер-министр коснулся достигнутых в результате встреч при посредничестве международных партнеров договоренностей и отметил, что Армения придает важное значение миру и стабильности в регионе. Никол Пашинян представил позицию Армении по региональным развитиям, разблокированию коммуникаций, демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, процессу диалога Армения-Турция.

Г-жа Кальюранд еще раз подчеркнула, что удерживаемые в Азербайджане армянские военнопленные и гражданские лица должны быть немедленно освобождены, и она продолжит поднимать эту проблему. Стороны подчеркнули необходимость обеспечения въезда в Нагорный Карабах международных гуманитарных организаций в целях сохранения армянского культурно-исторического и религиозного наследия.

Были также подняты вопросы, связанные с демократической повесткой дня Республики Армения. Были затронуты механизмы борьбы с серьезными оскорблениями и дезинформацией, диалог между властями и гражданским сообществом, вопросы участия женщин в различных сферах общественной жизни и т.д.