Глава МИД Армении принял генерального секретаря ОЧЕС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазаря Команеску.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники отметили, что в этом году будет отмечаться 30-летие создания ОЧЭС и отметили важность дальнейшего развития организации.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян особо отметил важность расширения отраслевого сотрудничества с ОЧЭС, подчеркнув, что это будет способствовать реализации программ правительства Армении, направленных на обеспечение стабильного экономического роста в стране посредством регионального инклюзивного экономического сотрудничества.

Генеральный секретарь Команеску высоко оценил активную деятельность и вклад Армении в развитие ОЧЭС.

Стороны подчеркнули важность осуществления скоординированных региональных действий в рамках организации, направленных на формирование благоприятной среды для взаимовыгодного экономического сотрудничества, инновационного и устойчивого развития, стимулирования высокой конкурентоспособности.

Министр Мирзоян выразил уверенность, что эффективная реализация основных целей ОЧЭС, в основе которых лежит деполитизированное, инклюзивное региональное экономическое сотрудничество и упрощение торговли, недопустимость блокады и политики закрытых границ, имеют важное значение для региональной стабильности и мира.