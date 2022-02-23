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Глава МИД Армении принял генерального секретаря ОЧЕС

Глава МИД Армении принял генерального секретаря ОЧЕС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазаря Команеску.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники отметили, что в этом году будет отмечаться 30-летие создания ОЧЭС и отметили важность дальнейшего развития организации. 

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян особо отметил важность расширения отраслевого сотрудничества с ОЧЭС, подчеркнув, что это будет способствовать реализации программ правительства Армении, направленных на обеспечение стабильного экономического роста в стране посредством регионального инклюзивного экономического сотрудничества.

Генеральный секретарь Команеску высоко оценил активную деятельность и вклад Армении в развитие ОЧЭС. 

Стороны подчеркнули важность осуществления скоординированных региональных действий в рамках организации, направленных на формирование благоприятной среды для взаимовыгодного экономического сотрудничества, инновационного и устойчивого развития, стимулирования высокой конкурентоспособности.

Министр Мирзоян выразил уверенность, что эффективная реализация основных целей ОЧЭС, в основе которых лежит деполитизированное, инклюзивное региональное экономическое сотрудничество и упрощение торговли, недопустимость блокады и политики закрытых границ, имеют важное значение для региональной стабильности и мира.


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