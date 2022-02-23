В составе «Алашкерта» - прибавление

Бразильский полузащитник Витиньо пополнил состав ереванского «Алашкерта».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Футболист начал свою карьеру в бразильской команде «Новоризонтино», после чего перешел в Премьер-лигу Армении, защищая цвета «Арарата» и «Урарту».

В Премьер-лиге Армении Витиньо принял участие в 39 матчах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.