Протестующие польские фермеры заблокировали центр Варшавы

Польские фермеры в знак протеста против высоких цен на удобрения и топливо и в целом против ситуации в сельском хозяйстве заблокировали центр Варшавы. Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент РИА Новости.

Несколько тысяч фермеров в среду пытались въехать в столицу на тракторах, но полиция не позволила им этого сделать. Тогда фермеры добрались до центра города на городском транспорте и заблокировали одну из центральных магистралей города – Иерусалимские аллеи, а также ряд прилегающих улиц. Полиция пока не вмешивается в действия протестующих.

Глава организации фермеров "Агроуния" Михал Колодзейчик пояснил, что среди прочего фермеры протестуют против высоких цен на удобрения, электроэнергию, топливо, бесконтрольного импорта продовольствия из-за рубежа.

"Удобрения, энергия, топливо без маржи госкомпаний. Вы не должны зарабатывать деньги. Вы и так достаточно набрались", - заявил он.

В настоящее время фермеры под звуки горнов и сирен идут к зданию правительства, требуя встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким. На их плакатах написано "Мы не будем умирать в тишине".