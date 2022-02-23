Ален Симонян принял группу участников трех Арцахских войн

Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян 23 февраля принял группу участников трех арцахских войн, проходящих реабилитационное лечение в Доме воина и в Республиканском реабилитационном центре.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента, во время встречи участники войны рассказали Алену Симоняну о своих буднях, проходящих в реабилитационных центрах, отметив, что параллельно с прохождением лечения они приобретают и специальности. Они подробно рассказали о своей интеграции в послевоенную жизнь. В ходе беседы особо были отмечены программы и инициативы, нацеленные на будущее.

Бывшие военнослужащие сообщили Алену Симоняну о некоторых проблемах и препятствиях, связанных с улучшением качества их жизни. Исполняющий обязанности президента поручил Аппарату изучить и представить решения по поднятым вопросам.

В завершение встречи Ален Симонян принял приглашение ребят принимать участие в мероприятиях, посвященных войне и их гражданской жизни, и презентации книги обо всем этом.