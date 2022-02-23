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Ален Симонян принял группу участников трех Арцахских войн

Ален Симонян принял группу участников трех Арцахских войн

Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян 23 февраля принял группу участников трех арцахских войн, проходящих реабилитационное лечение в Доме воина и в Республиканском реабилитационном центре.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента, во время встречи участники войны рассказали Алену Симоняну о своих буднях, проходящих в реабилитационных центрах, отметив, что параллельно с прохождением лечения они приобретают и специальности. Они подробно рассказали о своей интеграции в послевоенную жизнь. В ходе беседы особо были отмечены программы и инициативы, нацеленные на будущее.

Бывшие военнослужащие сообщили Алену Симоняну о некоторых проблемах и препятствиях, связанных с улучшением качества их жизни. Исполняющий обязанности президента поручил Аппарату изучить и представить решения по поднятым вопросам.

В завершение встречи Ален Симонян принял приглашение ребят принимать участие в мероприятиях, посвященных войне и их гражданской жизни, и презентации книги обо всем этом.
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