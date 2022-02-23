ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму

Шестеро сторонников запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор" задержаны в Крыму по подозрению в подготовке взрыва в православном храме. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества, добавили в ФСБ. Также у подозреваемых нашли инструкции по изготовлению взрывчатки, переписку с обсуждением планируемого теракта, символику "Правого сектора".

В ФСБ не уточнили других подробностей спецоперации и не раскрыли личности задержанных.