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Авария на газопроводе: около 6 тысяч семей в Тбилиси остались без отопления

Авария на газопроводе: около 6 тысяч семей в Тбилиси остались без отопления

Около 6 тысяч абонентов в Тбилиси остались без подачи газа из-за аварии на газопроводе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает компания Tbilisi Energy.

Для проведения ремонтных работ на газопроводе 22 февраля в 22:00 по тбилисскому времени газ отключили жителям района Вазисубани на окраине столицы и части населения частного сектора, проживающего на близлежащей территории.

Газ также не получают ряд коммерческих объектов, некоторые детские сады и одна школа.

Подача газа будет поэтапно восстановлена сегодня до 20:00 по тбилисскому времени.


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