Основные связи в последние годы не были разорваны: вице-премьер Венгрии о восстановлении отношений с Арменией

Венгры всегда разделяли горе армян в связи с трагическим убийством армянского офицера Гургена Маргаряна в 2004 году. Но они думают, что пора перевернуть эту страницу и открыть новую, заглянуть в более безопасное будущее. Это заявил государственный секретарь Венгрии по вопросам помощи преследуемым христианам Тристан Азбей в эксклюзивном интервью, данном «Арменпресс» совместно с вице-премьером Венгрии Жолтом Шемьеном.

- Господин вице-премьер, как бы Вы охарактеризовали исторические и культурные связи между армянским и венгерским народами, вклад армян и армянской общины в многовековую историю Венгрии?

Жолт Шемьен: Деятельность армянской общины Венгрии имеет многовековую историю. Наш король Андраш II посетил Армению (подразумевается Киликийская Армения, прим. ред.) и почти договорился о женитьбе дочери Левона II с его сыном. Свидетельством армянского присутствия является происхождение названий пригородов Эстергома, тогдашней столицы Венгрии. В 17 веке армяне получили от герцога Михаила Апафи разрешение на поселение в Трансильвании и различные привилегии. Предположительно, в середине 19 века 12-15 000 человек населения Венгрии составляли люди, имевшие армянскую идентичность, язык, религию и происхождение. Двое из 13 генералов, казненных после Венгерской революции 1848-1849 гг., были армянского происхождения: Эрно Киш и Вильмош Лазар. После перемены системы в 1989 году в Венгрии начала расцветать армянская общественная, культурная и религиозная жизнь.

- Господин госсекретарь, после известных событий 2012 г. дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены, в связи с чем, тогдашний министр иностранных дел Венгрии выразил сожаление. Тем не менее, убийство Гургена Маргаряна в 2004 г., это жестокое преступление в армянском обществе продолжает оставаться болезненным вопросом. В то же время мы в 2021 г. стали свидетелями морального жеста со стороны венгерского правительства, посредничества в вопросе возвращения 5 армянских военнопленных из азербайджанского плена. Считаете ли Вы, что это попытка открыть новую страницу в отношениях между Арменией и Венгрией?

Тристан Азбей: Венгерско-армянская солидарность основана на нашей общей христианской вере, наших культурных, религиозных и образовательных связях и, наконец, на армянской общине Венгрии и их потомках. Эта братская связь настолько крепка, что существовала даже в условиях прерывания дипломатических отношений. Например, в форме сотрудничества между университетами и реализации армянских культурных мероприятий в Венгрии. Это относится к проявлениям человеческой солидарности.

В последние годы в рамках возглавляемой мной венгерской программы помощи венгерское правительство поддержало восстановление разрушенной школы Армянской Апостольской церкви в Сирии, реконструкцию церкви в иракском городе Заху, также оказало помощь армянским католическим семьям в Ливане. В Армении мы поддерживали гуманитарную и благотворительную деятельность Армянской Апостольской церкви, религиозных неправительственных организаций. Армянская община Будапешта также достаточно активно занимается сохранением своих традиций и вероисповедания предков.

Несколько месяцев назад, в декабре 2021 года Патриарх Рафаэль Петрос XXI Минасян отслужил армянскую литургию в церкви католической общины. Все более известной становится и кафедра арменоведения Католического университета Петра Пазмана в Будапеште. Венгерское правительство делает все возможное, чтобы поддержать местную общину, чтобы она могла продолжать процветать.

Венгры всегда разделяли горе армян в связи с трагическим убийством армянского офицера Гургена Маргаряна в 2004 году. Но они думают, что пора перевернуть эту страницу и открыть новую, заглянуть в более безопасное будущее.

- Господин вице-премьер, какое значение придается улучшению армяно-венгерских отношений в Венгрии, в том числе и среди общественности?

Жолт Шемьен: Армения - первое в мире христианское государство, поэтому наш братский долг – сотрудничать во всех возможных сферах во имя лучшего, более братского мира. Венгерский народ полон надежд, что вековая дружба и братство наших народов будут восстановлены и на дипломатическом уровне. На наш взгляд, процесс начался в прошлом году на научном, культурном, религиозном и гуманитарном уровнях.

- Господин вице-премьер, какие перспективные направления Вы можете наметить?

Жолт Шемьен: Совсем недавно венгерское правительство успешно выступило посредником в вопросе возвращения 5 граждан Армении, задерживаемых в Азербайджане. Кроме того, правительство Венгрии предоставило Армении вакцину от Covid-19.

Эти результаты являются ярким выражением солидарности венгерского народа и правительства с армянами. Основные связи в последние годы не были разорваны, и мы рады, что все это способствует более полноценным отношениям между нашими народами, мы полны надежд, что дипломатические отношения будут восстановлены.

- Господин госсекретарь, Венгрия - одна из немногих стран в мире, которая взяла на себя миссию на правительственном уровне открыто говорить о бедственном положении христиан, преследуемых по всему миру за свою веру. Почему этот вопрос так важен для Венгрии, в чем выражается Ваша поддержка?

Тристан Азбей: Несомненно, венгерское правительство было первой администрацией в мире, поднявшей вопрос о помощи преследуемым христианам на государственный уровень. Причина в том, что Венгрия была одной из первых стран, признавших гонения на христиан очевидным фактом, но в то же время самым скрытым гуманитарным кризисом нашего времени. 360 миллионов человек по всему миру подвергаются преследованиям и дискриминации за то, что они христиане. Цель венгерской программы помощи - оказывать немедленную гуманитарную помощь на местах, что позволит пострадавшим от кризиса общинам оставаться и процветать на землях своих предков.

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СПРАВКА: 19 февраля 2004 года в Будапеште азербайджанский офицер Рамиль Сафаров зарубил топором спящего офицера армянской армии Гургена Маргаряна. Офицеры проходили курсы английского языка в венгерской столице в рамках программы НАТО. Венгерский суд приговорил Рамиля Сафарова к пожизненному заключению. Однако, согласно ходатайству Азербайджана, 31 августа 2012 г. венгерские власти приняли решение об экстрадиции Сафарова в Азербайджан. После экстрадиции в Азербайджан преступник был помилован президентом Ильхамом Алиевым, удостоен звания майора, обеспечен квартирой и даже признан героем. 31 августа 2012 года решением Совета безопасности Республики Армения было принято решение о приостановлении дипломатических отношений между Арменией и Венгрией.