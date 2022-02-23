Текст будет изучен должным образом: Аршакян о декларации, подписанной РФ и Азербайджаном

Вице-спикер НС РА, исполняющий обязанности спикера НС Акоп Аршакян заявил, что Армения должным образом изучит текст Декларации о сотрудничестве подписанной Россией и Азербайджаном. Как сообщает «Арменпресс», Аршакян сказал об этом на брифинге с журналистами в Национальном собрании, касаясь декларации о союзническом сотрудничестве, подписанной президентами России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 22 февраля.

«Есть и договор о нашем стратегическом партнерстве с Россией, который на самом высоком уровне», - заявил Аршакян. Он подчеркнул, что суверенное право каждой страны - развивать международные отношения так, как она считает нужным.

Он призвал уважать суверенные права всех стран. «Конечно, при сохранении наших стратегических интересов, но мы должны учитывать, что все страны имеют право проводить свою собственную внешнюю политику», - сказал он.