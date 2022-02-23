Талибы считают, что в процессе признания нынешних афганских властей достигнут прогресс

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) полагает, что в процессе международного признания нынешнего правительства страны достигнут прогресс. Такое мнение высказал член политического офиса движения Анас Хаккани, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Процесс признания сформированного "Талибан" правительства идет спокойно, в этом направлении достигнут прогресс", - отметил Хаккани, слова которого привело в среду афганское агентство Asvaka. Он добавил, что "в настоящее время в Кабуле [функционирует] множество посольств иностранных государств и [международных] миссий". По мнению представителя талибов, "это является результатом политических усилий и молчаливого процесса признания нынешнего правительства Афганистана".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.