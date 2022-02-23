Из Ростова-на-Дону отправилась колонна гумпомощи для беженцев

Колонна с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса, сформированная "Единой Россией" и МЧС, в среду отправится из Ростова-на-Дону в распределительный центр, а затем в пункты временного размещения. Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент РИА Новости.

Как ранее сообщил журналистам секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак, первые 800 тонн гуманитарной помощи для беженцев прибыли в Ростовскую область, до конца февраля ожидается еще 500 тонн груза. Отдельно сформирована машина с холодильниками, микроволновыми печами.

В среду утром колонну осмотрели Турчак, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как уточнили в правительстве региона, в составе автоколонны 40 машин: 30 из них - гуманитарная помощь субъектов РФ, 10 - министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. В составе груза еда, средства гигиены, антисептики, электроприборы.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.