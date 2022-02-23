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Попытаемся сделать так, чтобы наш бизнес из-за развитий вокруг Украины пострадал как можно меньше: Керобян

Попытаемся сделать так, чтобы наш бизнес из-за развитий вокруг Украины пострадал как можно меньше: Керобян

Министр экономики Ваан Керобян отметил, что они внимательно следят за развитием событий вокруг Украины.

«Мы учитываем все факторы, находимся на связи как с экспортерами, так и с другими бизнесменами. Мы также рассматриваем возможности, которые можем использовать для смягчения возможных шоков, таких как снижение курса рубля и так далее. Вчера мы провели совещание с экспортерами», - как сообщает «Арменпресс», сказал Ваан Керобян.

Министр отметил, что правительство очень обеспокоено сложившейся ситуацией.

«Мы постараемся сделать так, чтобы наш бизнес пострадал как можно меньше», - добавил Ваан Керобян.
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