Для начала внеочередного заседания Национального собрания кворум не был обеспечен

Для начала внеочередного заседания Национального собрания РА, в повестке которого был только проект заявления оппозиции, кворум не был обеспечен.

Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 29 депутатов, не было депутатов от фракции «Гражданский договор».

Вице-спикер НС, исполняющий обязанности спикера НС Акоп Аршакян сообщил, что согласно Регламенту НС регистрация продолжится до тех пор, пока не будет зарегистрировано необходимое количество депутатов, но не более 4 часов. То есть, если в течение 4 часов будет зарегистрировано необходимое количество депутатов, заседание начнется.

В повестке заседания - проект заявления, представленного оппозиционной фракцией «Айастан» в связи с ратификацией Шушинской декларации Парламентами Азербайджана и Турции. Проект заявления получил отрицательное заключение в постоянной комиссии НС по внешним отношениям.