Власти КНР выступают против любых односторонних санкций

Китай выступает против любых односторонних ограничений и считает, что введение санкций не является лучшим способом урегулирования разногласий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос журналистов о возможности введения Пекином санкций в отношении РФ по вопросу Украины.

"Позиция китайского правительства заключается в том, что мы считаем, что введение санкций никогда не было лучшим способом решения проблемы. Китай всегда выступает против любых незаконных односторонних санкций", - сказала она.