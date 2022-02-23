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Канада поставила на Украину новую партию летального вооружения

Канада поставила на Украину новую партию летального вооружения

Канада отправила очередную партию летального вооружения на Украину. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила в Twitter глава оборонного ведомства Канады Анита Ананд.

"Вооруженные силы Канады сегодня осуществили вторую поставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров", - написала она.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов ранее заявил, что поставки большого количества вооружений на Украину могут спровоцировать Киев на открытое военное столкновение в Донбассе. По его словам, "снабжение рядом западных стран армии Украины так называемыми оборонительными вооружениями демонстрирует пренебрежительное отношение этих государств к жизням рядовых украинцев, находящихся по обе стороны конфликта на востоке страны".


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