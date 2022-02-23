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Правительство на реализацию субвенциальных программ выделит 6 областям 1 млрд 435 млн драмов

Правительство на реализацию субвенциальных программ выделит 6 областям 1 млрд 435 млн драмов

Правительство выделит областным администрациям Арагацотна, Арарата, Гегаркуника, Лори, Ширака и Сюника определенные суммы.

Как сообщает «Арменпресс», это решение принято на очередном заседании правительства, состоявшемся 23 февраля. Проект представил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

«Данным решением предлагается выделить областным администрациям 1 млрд 435 млн драмов для реализации около 15 субвенциальных программ в 13 общинах», - представил Гнел Саносян.
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