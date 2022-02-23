Арман Татоян считает необходимым восстановление общественного согласия

В Армении необходимо восстановить общественное согласие. Как сообщает «Арменпресс», об этом на созванной пресс-конференции заявил Омбудсмен РА Арман Татоян. По его словам, общественное согласие сегодня нарушено из-за предосудительных обсуждений. Защитник прав человека осудил навешивание ярлыков, разделение и раскол общества на группы.

«Атаки фейковых страниц и организованные кампании в социальных сетях заслуживают осуждения. Это коренным образом повлияло на рост атмосферы нетерпимости», - сказал Арман Татоян, подчеркнув, что дискурс нецензурной брани, который до сих пор существует в публичной сфере, очень опасен.

Омбудсмен РА отметил, что любой вопрос должен основываться на уважении прав человека.