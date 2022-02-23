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При крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека

При крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета на гавайском острове Кауаи. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на Тихоокеанский ракетный полигон ВМС США.

Согласно телеканалу, крушение произошло в той же области, где расположен полигон. Национальный совет по безопасности на транспорте США заявил, что расследует причину крушения вертолета типа Sikorsky S-61N. Вертолет был нанят по контракту и эксплуатировался корпорацией Croman.

 


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