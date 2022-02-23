В Армении за прошедший день подтверждено 946 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 23 февраля в Армении подтверждено 417 456 случаев заражения COVID-19, 395 700 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 378 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 780 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 759 тестов. Подтверждено 946 случаев заболевания COVID-19, вылечились 1 545 заболевших, есть 24 летальных исхода.

Всего проведено 2 875 218 тестирований.