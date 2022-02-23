Оставаясь верным присяге: Омбудсмен Армении подвел итоги 6-летней деятельности

Работа, полная кризисов и проблем. Так охарактеризовал свою 6-летнюю деятельность Защитник прав человека РА Арман Татоян. Как сообщает «Арменпресс», на итоговой пресс-конференции Арман Татоян представил свою деятельность с февраля 2016 года. Он упомянул, что это было трудное время с самого первого дня работы.

«С первого же дня работа велась в сложных и кризисных ситуациях. В то время я всегда руководствовался принципом: быть верным присяге, делать все и делать столько, сколько нужно. В начале моей деятельности была Апрельская война. 3 апреля я уже был в Арцахе. После этого были случаи нарушения режима прекращения огня в Тавуше и в других районах. Мы всегда проводили ознакомительную работу во всех необходимых местах», - сказал Арман Татоян, подводя итоги 6-летней работы.

Этот год был напряженным, были события, связанные с полком ППС РА. Следующий год также был непростым, так как касался защиты прав задержанных и задержанных по этому делу, а также условий их содержания.

«Затем начались известные события апреля-мая 2018 года (ред. революция). Мы работали день и ночь. Мы часто проводили ночи в полицейских участках и пенитенциарных учреждениях, чтобы должным образом выполнять свои обязанности», - сказал Арман Татоян.

В июле 2020 года власти Азербайджана развязали агрессию в направлении Тавуша. Обстреляли приграничные населенные пункты. Защитник прав человека вел работу по установлению фактов и контактировал с международными организациями.

Для Омбудсмена напряженным был и период эпидемии. Арман Татоян сообщил, что они работали по нескольким направлениям: информирование, изоляция, контроль над государственными структурами.

В сентябре 2020 года разразилась катастрофическая война, которая привела к многочисленным потерям, увеличению количества инвалидов, к разрушению населенных пунктов. Арман Татоян отметил, что все это не закончилось, и продолжается в направлении приграничных населенных пунктов.

«Все это время было такое ощущение, что мы все еще находимся в состоянии войны. На протяжении всей нашей работы мы наблюдаем резкое увеличение обращений и жалоб. Если в 2015 году было 5 214 письменных и устных обращений, то в 2020 году - 14 780, в 2021 году - 21 118», - сказал Арман Татоян. По его словам, та же картина и по звонкам на «горячую линию». В 2015 году было 2 086 звонков, в 2020 году - 11 735, в 2021 году - 14 124.