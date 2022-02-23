В повестке Армении нет вопроса о признании независимости Донецкой и Луганской Республик: МИД РА

В повестке Армении не стоит вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской Республик. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» заявил пресс-секретарь МИД Республики Армения Ваан Унанян.

Вопрос: Какова позиция Армении в отношении развития российско-украинских отношений?

Ответ: Мы, конечно же, хотим, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными государствами решались путем дипломатического диалога, переговоров, в соответствии с нормами и принципами международного права и Устава ООН. И мы надеемся, что будут предприняты все необходимые шаги для снижения напряженности и мирного урегулирования ситуации.

Вопрос: Считаете ли Вы возможным признание Донецкой и Луганской Народных Республик Республикой Армения?

Ответ: В повестке Армении такого вопроса нет.