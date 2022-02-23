В ЕС не исключили, что Киев может выйти из кризиса, признав автономию республик Донбасса

Урегулирование кризиса на Украине возможно, если Киев оперативно предпримет меры по признанию широкой автономии республик Донбасса, в соответствии с минскими соглашениями. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен, передает Арменпресс.

"Очевидно, мирное урегулирование возможно через быстрое соглашение Киева признать автономию восточных регионов", - сказал он. Политик выразил сожаление в связи с тем, что решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) "поставило под сомнение процесс в рамках минских соглашений", однако заметил, что на протяжении почти восьми лет конфликта власти Украины так и не выполнили взятые на себя обязательства.

"Они ввели ограничения на использование русского языка, в том числе в системе образования и в СМИ, - сказал Жювен, отметив, что данные соглашения предусматривали и предоставление широкой автономии республикам. - Возвращение к протоколу минских соглашений потребует серьезных изменений со стороны украинских властей".

Президент России 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.