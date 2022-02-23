Омбудсмен Армении сообщает о крайних проявлениях ненависти к нему со стороны азербайджанских СМИ

В азербайджанских СМИ звучат крайняя ненависть и оскорбления в адрес Защитника прав человека Республики Армения Армана Татояна. Причина в защите прав жителей приграничных общин РА и в недавнем визите Защитника в Арцах. Как передает «Арменпресс», Омбудсмен РА распространил по этому поводу сообщение, подчеркнув, что окончание его полномочий вызвало у азербайджанских СМИ большую радость.

«Приводим образцы некоторых из этих публикаций с фотографиями для уточнения экстремистской лексики. В них Защитнику прав человека РА приписываются «психические и другие болезни», называют его «истериком», «психически неуравновешенным», озвучиваются угрозы.

В этих публикациях выражена и глубинная ненависть к армянам.

Наши обоснованные анализы относительно защиты прав жителей приграничных общин РА, возвращения пленных, создания демилитаризованной зоны безопасности, а также лживых миролюбивых призывов азербайджанских властей стали предметом не просто критики, а глубинных оскорблений и ненависти, смешанных с многочисленными угрозами.

Очевидно, что нет никакого представления о конфликтной, или постконфликтной ситуации, о международной роли учреждения по правам человека или Омбудсмена, или все это игнорируется. Все публикации без исключения в политических тонах и совершенно безосновательные.

Мы особо подчеркиваем, что вне зависимости от этих кампаний оскорбления и ненависти, Омбудсмен постоянно поднимал вопросы, касающиеся прав граждан Армении, жителей приграничных общин РА и наших соотечественников, проживающих в Арцахе», - говорится в сообщении ЗПЧ Армении.