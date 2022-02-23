В рамках программы LEAD4Shirak подписан Меморандум о сотрудничестве

В Технологическом центре Гюмри состоялась официальная церемония подписания Меморандума о сотрудничестве LEAD4Shirak.

Программа «Расширение возможностей местных субъектов для развития Ширакской области» рассчитана на четыре года. Цель программы - внести свой вклад в дело развития сельских общин, путем сокращения нищеты, неравенства и уязвимости.

В соответствии с программой в течение этого года будет предоставлен грант в размере около 4,5 млн евро. Программа направлена на защиту окружающей среды и поощрение участия женщин. «В первом полугодии этого года мы начнем процесс реализации разработанных стратегий и объявим гранты, сформированные на территориях активных местных групп, и все потенциальные бенефициары, которые могут обратиться к программе, получат возможность представить свои заявки». Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила руководитель группы Бригитта Мельмауэр-Ларше.

Меморандум объединит представителей гражданского общества, бизнеса и органов местного самоуправления, чтобы действовать вместе во имя развития сельских общин. Проект финансируется ЕС и Австрийским агентством развития, реализуется Австрийским агентством развития.