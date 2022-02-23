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Европейские индексы - 22-02-22

Европейские индексы - 22-02-22

МОСКВА, 23 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.26% и составил 14693.00 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.01% и составил 6787.60 пункта, британский FTSE вырос на 0.13% и составил 7494.21 пункта, а российский RTSI вырос на 1.59% и составил 1226.69 пункта.


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