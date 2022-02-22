И.о. спикера НС Армении принял делегацию во главе с сопредседателем ПА “Евронест”

Заместитель председателя НС, исполняющий обязанности председателя НС Армении Акоп Аршакян 22 февраля принял делегацию, возглавляемую сопредседателем Парламентской ассамблеи “Евронест” Андрюсом Кубилюсом. На встрече присутствовали глава делегации НС Армении в ПА “Евронест” Мария Карапетян и член делегации Арман Егоян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, Акоп Аршакян отметил, что Армения придает большое значение этому парламентскому формату, который является прочной связью между ЕС и странами Восточного партнерства во имя продвижения общей повестки дня. В данном контексте вице-спикер НС подчеркнул важность тесного сотрудничества между Республикой Армения и Европейским союзом, в частности, в рамках вступившего в силу 1 марта 2021 года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Вице-спикер НС подчеркнул, что Европейский союз выразил готовность предоставить Армении финансовый пакет в размере 2,6 млрд евро для содействия реализации инфраструктурных и демократических реформ в сферах инфраструктуры, цифровой повестки, климата, транспорта.

Акоп Аршакян коснулся необратимых последствий 44-дневной войны: человеческие потери, гуманитарные проблемы и уничтожение культурного и религиозного наследия.

Он подчеркнул, что, к сожалению, в Азербайджане все еще есть военнопленные и другие удерживаемые лица, которые должны быть безоговорочно репатриированы. “Это нарушение международного гуманитарного права и трехстороннего заявления, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России”, - сказал вице-спикер.

“Мы по-прежнему привержены всеобъемлющему и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ и подтверждаем нашу позицию по установлению прочного мира в регионе”, — сказал Акоп Аршакян.

Он выразил уверенность, что Парламентская ассамблея “Евронест” поддержит установление мира и стабильности, а законодатели будут использовать весь набор инструментов парламентской дипломатии.

Сопредседатель ПА “Евронест” Андрюс Кубилюс поблагодарил армянскую сторону за теплый прием и организацию работы ПА на высоком уровне. Он придал большое значение достижениям Армении в направлении демократии, борьбе с коррупцией, осуществленным в ряде сфер реформам. Андрюс Кубилюс также подчеркнул важность установления прочного и устойчивого мира в регионе.